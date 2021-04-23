Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Уникальная разработка Nordman
Жить экологично очень просто
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Камбэк Брячака
Модно и практично
Телефон прямого эфира 56-73-72
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
...и юный «Октябрь» впереди
Доска позора
 
 
 
ещё Общество 23.04.2021 07:000 Еще 69 жителей Псковской области заразились COVID-19 23.04.2021 09:451 Бездомные разбросали бутылки на убранной сотрудниками ПТС территории 23.04.2021 09:352 Среднемесячная зарплата в Псковской области превысила 31 тысячу рублей 23.04.2021 09:250 Почти треть россиян одобряют апрельские общественные субботники 23.04.2021 09:140 Каждая шестая компания в России пользуется услугами самозанятых 23.04.2021 09:032 Более 2 тысяч человек умерли в Псковской области в январе-феврале
 
 
 
Самое популярное 16.04.2021 08:5434 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски» 19.04.2021 14:2818 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 20.04.2021 13:276 Здравствуй, старый новый мост 19.04.2021 15:191 Ольга Тимофеева возглавила комитет по культуре Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичей призывают не устраивать посиделки на теплосетях

23.04.2021 08:48|ПсковКомментариев: 0

МП города Пскова «Псковские тепловые сети» призывают жителей города воздержаться от посиделок на теплосетях и заявлять в правоохранительные органы в случае, если стали свидетелями таких посиделок.

«Сегодня мы снова поговорим о наболевшем, об уборках. Мы писали, что уборки для нас – это не сезонное мероприятие и мы проводим их регулярно, вне зависимости от времени года, по мере необходимости, скажем так. В последнее время этой необходимости становится все больше и больше, а причины тому очень просты – свинство некоторых жителей нашего города», - говорится в инстаграм-аккаунте предприятия.

Так, несколько недель назад сотрудники ПТС в рамках «грандиозного субботника» вывезли целый КАМАЗ мусора с территории у теплотрассы рядом с домом №71Б по улице Никола Васильева. «Самое интересное, что мусор был самым разнообразным, начиная от пластика, предметов интерьера и заканчивая бутылками, банками и всем прочим, и всё это с небольшого пяточка земли. Мы стали разбираться, откуда взялось все это безобразие, выяснилось, что данное место облюбовали лица без определенного места жительства и некоторые другие асоциальные элементы», - рассказали на предприятии.

Все это, подчеркивают сотрудники ПТС, является недопустимым, сети являются местом повышенной опасности, в них находится теплоноситель, который подается под очень высокой температурой, «а эти граждане не просто распивают на нем спиртные напитки, но и вымещают свою агрессию, приводя изоляцию в плачевное состояние. Все это наносит материальный урон предприятию».

«Грядет межсезонье и у наших специалистов есть более важные и ответственные дела, поэтому, мы очень просим жителей нашего города обращать внимание на подобного рода посиделки на наших сетях. Не стесняйтесь вызывать сотрудников правопорядка, ведь распитие спиртных напитков попадает под административное правонарушение (Статья 20.20 КоАП РФ). Не будьте равнодушными. Давайте не на словах, а на деле сделаем наш город чище», - призвали в ПТС.

Теги: #благоустройство #экология #тепловые сети #Псковские тепловые сети #субботник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 477 человек
23.04.2021, 10:200 Инновации в водоснабжении предложили жители островской деревни 23.04.2021, 10:080 В Пскове инспектор ГИБДД отказался взять у нарушителя 2000 рублей 23.04.2021, 09:580 Звезда по имени Ольга 23.04.2021, 09:510 За кражу шампуня пскович на год лишился свободы
23.04.2021, 09:451 Бездомные разбросали бутылки на убранной сотрудниками ПТС территории 23.04.2021, 09:353 Среднемесячная зарплата в Псковской области превысила 31 тысячу рублей 23.04.2021, 09:290 Житель Опочки погиб при пожаре в своей квартире 23.04.2021, 09:250 Почти треть россиян одобряют апрельские общественные субботники
23.04.2021, 09:140 Каждая шестая компания в России пользуется услугами самозанятых 23.04.2021, 09:032 Более 2 тысяч человек умерли в Псковской области в январе-феврале 23.04.2021, 09:021 Минтруду предложили изменить правило использования маткапитала 23.04.2021, 08:480 Псковичей призывают не устраивать посиделки на теплосетях
23.04.2021, 08:470 Длинные выходные ждут россиян на следующей неделе 23.04.2021, 08:350 Названы самые необычные вакансии апреля в Псковской области 23.04.2021, 08:230 Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов 23.04.2021, 08:100 Умер последний защитник Брестской крепости
23.04.2021, 08:000 Наказание за домашние побои ужесточат в течение шести месяцев 23.04.2021, 07:500 Открытие нового бюста Ленина состоялось в Дедовичах 23.04.2021, 07:390 Новый номер краеведческого альманаха презентовали в Великих Луках 23.04.2021, 07:270 26 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса
23.04.2021, 07:150 Более 1100 новых квартир сдали в Псковской области в первом квартале 2021 года 23.04.2021, 07:000 Еще 69 жителей Псковской области заразились COVID-19 22.04.2021, 22:492 Жителям «Самого разбитого двора на Запсковье» предложили оплатить ремонт самостоятельно 22.04.2021, 22:370 Псковскому отделению союза художников установили льготную арендную плату на 10 лет
22.04.2021, 22:307 Лист ожидания к специалисту поликлиники в Пскове составляет 45 дней - жалоба 22.04.2021, 22:242 ООО «Траектория» нанесет разметку на улицах Пскова 22.04.2021, 22:180 Еще 2 человека умерли от коронавируса в Псковской области 22.04.2021, 22:091 Пал травы подобрался к «Линии Сталина» в Островском районе. ВИДЕО
22.04.2021, 21:440 Утверждено расписание сдачи ЕГЭ в 2021 году 22.04.2021, 21:274 Врачи Навального опубликовали и удалили обращение к нему 22.04.2021, 21:170 Росреестр ответит на вопросы псковичей по телефону 22.04.2021, 20:580 «Псковавтодор» начал укладку верхнего слоя асфальта в деревне Жидилов Бор
22.04.2021, 20:440 Еще 35 млн рублей выделят на открытие центра гимнастики в Пскове 22.04.2021, 20:280 Прокуратура нашла нарушения в себежской «Италии» 22.04.2021, 20:160 Стала известна дата проведения конкурсов красоты «Мисс/Миссис Великие Луки 2021» 22.04.2021, 20:026 В России построят Сталин-центр
22.04.2021, 19:450 Зоолог из Москвы станет гостем акции «Библионочь» в Пскове 22.04.2021, 19:285 Путин заявил, что Киев предпринял много шагов для разрушения отношений 22.04.2021, 19:181 С 30 апреля в Детском парке будет проходить Пасхальная ярмарка 22.04.2021, 19:114 Отдых в Турции обходится псковичам на 23% дороже, чем в прошлом году
22.04.2021, 18:4610 Иностранный журналист назвал Путина крепким орешком и кошмаром для США 22.04.2021, 18:450 «Сад памяти» приглашают нарисовать юных псковичей 22.04.2021, 18:332 Табаки и другие политические животные 22.04.2021, 18:260 Псковская школа №8 получила новые столы для игры в настольный теннис
22.04.2021, 18:201 Псковичка просит губернатора поздравить бабушку с Днем победы 22.04.2021, 18:110 Пожилые псковичи получат ответы на социально-правовые вопросы 22.04.2021, 18:050 Мотивирующий урок «Фермеры» предлагают провести в псковских школах 22.04.2021, 18:002 Псковская Росгвардия приглашает на службу в ОМОН
22.04.2021, 17:561 Приставы предлагают псковичам узнать о своих долгах 22.04.2021, 17:546 Интерактив: Единственный бесплатный подход к Псковскому озеру не удалось сохранить 22.04.2021, 17:530 За торговлю дикой коноплей осудили великолучанина 22.04.2021, 17:400 Светлана Баранова о пляжном отдыхе: На южном направлении будет очень тесно
22.04.2021, 17:356 Почти на 20% выросли цены на курицу в Псковской области 22.04.2021, 17:280 За убийство и поджог житель Бежаницкого района отправится в колонию на 9 лет 22.04.2021, 17:191 Шойгу решил завершить внезапную проверку в Западном военном округе 22.04.2021, 17:130 Внимательные водители в СЗФО могут продлить каско дешевле на 30%
22.04.2021, 17:080 Более миллиона клиентов Почты России оплатили наложенный платеж картой 22.04.2021, 17:010 Арт-директор Псковского драмтеатра примет участие в церемонии вручения «Золотой маски» 22.04.2021, 17:000 Соревнования по велоспорту пройдут в районах Псковской области 22.04.2021, 16:590 Московский онколог провел показательную операцию в псковском онкодиспансере
22.04.2021, 16:450 Общественный пресс-центр ПЛН: Налоговые долги псковичей и вывод бизнеса из тени 22.04.2021, 16:300 В Ассоциации туроператоров Северо-Запада рассказали о своем отношении к ковид-паспортам 22.04.2021, 16:170 ВТБ запускает переводы через СБП в банкоматах 22.04.2021, 16:080 Вопросы организации медпомощи орфанным больным в регионах Северо-Запада обсудили в Совете Федерации
22.04.2021, 15:550 Скончалась преподаватель псковского колледжа искусств Лидия Наседкина 22.04.2021, 15:470 Трубка, деньги, два клика 22.04.2021, 15:410 Делать из Талабских островов Турцию не стоит — Гелена Самохвалова 22.04.2021, 15:390 Аллею памяти бойцов 6-й роты продолжат благоустраивать в Великих Луках
22.04.2021, 15:370 Названа средняя продолжительность пребывания туристов в Псковской области 22.04.2021, 15:360 Прямую линию с управляющим отделением проведут в псковском ПФР 22.04.2021, 15:310 Туристической сфере региона не хватает кадров — Светлана Баранова 22.04.2021, 15:310 Пожилого рыбака на синем мопеде разыскивают в Печорском районе
22.04.2021, 15:280 Гелена Самохвалова о туризме: Текущая ситуация не столь печальна, как многие думают 22.04.2021, 15:250 Сотрудники детсада «Журавлик» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» 22.04.2021, 15:170 Порядка 300 тысяч туристов ожидают в Псковской области в этом году 22.04.2021, 15:100 Почти 180 млрд рублей получат регионы на реструктуризацию кредитов в 2021 году
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.