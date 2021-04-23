Общество

Псковичей призывают не устраивать посиделки на теплосетях

МП города Пскова «Псковские тепловые сети» призывают жителей города воздержаться от посиделок на теплосетях и заявлять в правоохранительные органы в случае, если стали свидетелями таких посиделок.

«Сегодня мы снова поговорим о наболевшем, об уборках. Мы писали, что уборки для нас – это не сезонное мероприятие и мы проводим их регулярно, вне зависимости от времени года, по мере необходимости, скажем так. В последнее время этой необходимости становится все больше и больше, а причины тому очень просты – свинство некоторых жителей нашего города», - говорится в инстаграм-аккаунте предприятия.

Так, несколько недель назад сотрудники ПТС в рамках «грандиозного субботника» вывезли целый КАМАЗ мусора с территории у теплотрассы рядом с домом №71Б по улице Никола Васильева. «Самое интересное, что мусор был самым разнообразным, начиная от пластика, предметов интерьера и заканчивая бутылками, банками и всем прочим, и всё это с небольшого пяточка земли. Мы стали разбираться, откуда взялось все это безобразие, выяснилось, что данное место облюбовали лица без определенного места жительства и некоторые другие асоциальные элементы», - рассказали на предприятии.

Все это, подчеркивают сотрудники ПТС, является недопустимым, сети являются местом повышенной опасности, в них находится теплоноситель, который подается под очень высокой температурой, «а эти граждане не просто распивают на нем спиртные напитки, но и вымещают свою агрессию, приводя изоляцию в плачевное состояние. Все это наносит материальный урон предприятию».

«Грядет межсезонье и у наших специалистов есть более важные и ответственные дела, поэтому, мы очень просим жителей нашего города обращать внимание на подобного рода посиделки на наших сетях. Не стесняйтесь вызывать сотрудников правопорядка, ведь распитие спиртных напитков попадает под административное правонарушение (Статья 20.20 КоАП РФ). Не будьте равнодушными. Давайте не на словах, а на деле сделаем наш город чище», - призвали в ПТС.