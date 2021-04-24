Общество

В Пскове создан участок для голосования по выбору общественных территорий для благоустройства

Участок для голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» организован в Волонтерском центре регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 24 апреля, там побывали секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский и губернатор Михаил Ведерников.

В совещании в режиме ВКС участвуют также губернаторы субъектов РФ и заместители губернаторов, курирующие вопросы развития городской среды, секретари региональных отделений «Единой России», координаторы волонтерских штабов.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая на специальной платформе пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Тем, кто не очень хорошо ориентируется в интернете, на помощь придут волонтеры. Можно прийти в Волонтерский центр на Гоголя, 9 и, получив разъяснения, проголосовать за территорию, которую, по мнению человека, надо благоустроить. Здесь же можно получить консультацию по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в целом.

Добавим, поучаствовать в рейтинговом голосовании также можно в торговых центрах. Здесь в период с 26 по 30 апреля будут находиться волонтеры с планшетами, которые дадут разъяснения и помогут проголосовать.

Заявки из муниципалитетов по территориям, нуждающимся в благоустройстве, принимались до 9 апреля. В общей сложности жители прислали 480 заявок.