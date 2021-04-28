Общество

Делегации ветеранов из районов не приедут на парад Победы в Псков

Делегации ветеранов из муниципалитетов Псковской области не будут направлять на Парад Победы в Псков в этом году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение озвучили на заседании оргкомитета «Победа» сегодня, 30 апреля.

Фото: администрация Псковской области

Как отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, это будет правильно с точки зрения эпидемиологической обстановки. Кроме того, по его словам, многие ветераны в последние годы и сами отказываются от поездки на Парад в Псков в силу возраста.

Глава региона также озвучил требование допускать к работе по организации праздничных и памятных мероприятий с участниками Великой Отечественной войны только граждан с антителами или тех, кто прошел вакцинацию. «ПЦР-тесты не всегда дают 100% результат. Если у нас есть возможность снизить риски для наших ветеранов, мы должны ею воспользоваться», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Было также принято решение не собирать всех ветеранов 9 мая в региональной столице, а отдать дань уважения каждому победителю по месту проживания. Губернатор поддержал идею главы Островского района Дмитрия Быстрова продолжить в этом году акцию «Концерт у дома ветерана», организовав ее проведение в формате краткого выступления военного оркестра или любого другого творческого коллектива.

«Нужно минимизировать количество социального общения, но нужно подумать, как увеличить адресное внимание к ветеранам и похожим категориям граждан, подойти в каждом случае с максимальной заботой о старшем поколении», — подчеркнул Михаил Ведерников.