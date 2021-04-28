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Гарантийный ремонт выполняют на цепных мостах в Острове

Гарантийный ремонт выполняют на цепных мостах в городе Острове, пишет газета «Островские вести». Ранее островичи обратили внимание на то, что в нижней части южного моста разъединился пластиковый кабель-канал.

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

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Руководитель реставрационных работ на историческом сооружении, представитель строительной компании «Балтийский берег» Юрий Хлыстов пояснил, что ветер сорвал пластмассовую муфту, соединявшую кабель-канал. Это произошло на резервном устройстве, через которое не проложены коммуникации связистов. Поврежденная деталь была своевременно восстановлена. Причем эта работа выполнена в рамках гарантийных обязательств.

Кроме того, строители убрали проявившуюся в нижней части мостов ржавчину. «Она обнаружилась на стыках конструкций моста, смонтированных более сотни лет назад», - заметил Юрий Хлыстов и добавили, что ее образования можно было избежать, если бы все необходимые нюансы учли на стадии проектирования реставрации мостов.

По мнению строителей, ржавчина в нижней части конструкций проявилась, в том числе, из-за использования в зимний период песчано-соляной смеси, что негативно сказалось на сооружении.