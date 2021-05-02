Общество

«Российское дерево года»: псковичей просят проголосовать за древний печорский дуб

Псковичи могут поддержать 600-летний печорский дуб в голосовании за главное дерево России. Об этом сообщает Псковская епархия в своем инстаграм-аккаунте.

Проголосовать за главное дерево страны жители Псковской области могут с сегодняшнего дня. Регион представляет 600-летний дуб - старожил древних Печор, который растет на территории монастыря. По преданию, под тремя дубами на Святой горке молились первые монахи обители. До нашего времени сохранился один, сообщает ГТРК «Псков».

В него не раз попадали молнии. Ствол дерева скреплен металлическими обручами не один десяток лет. Сейчас для обследования и ухода за реликвией дендрологи установили леса. Голосование за главное дерево страны проходит на сайте Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» до 1 августа. Среди номинантов - Шаляпинская ель, Васнецовская липа и другие природные раритеты, занесенные в Национальный реестр.

Отметим, что программа «Российское дерево года» - это отборочный тур к более значимому конкурсу «Европейское дерево года».

«Дерево Псково-Печерского монастыря - древний дуб - участвует в этой программе, так как является свидетелем множества уникальных событий. Является свидетелем образования монастыря в этом месте. И возрастные деревья - это особый вид живых носителей истории и свидетелей каких-то исторических событий», - рассказал древлехранитель Псковской епархии, монах Антоний (Воеводин).