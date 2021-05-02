Общество

Начать с 1 июля углубленную программу профосмотров населения поручил Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 июля 2021 года, исходя из эпидситуации по коронавирусу, приступить к реализации углубленной программы профилактических осмотров и диспансеризаций населения. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию, передает ТАСС.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений: обеспечить реализацию начиная с 1 июля 2021 года (исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки) углубленной программы профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, предусмотрев ее расширение за счет включения дополнительных инструментальных и лабораторных исследований, в целях увеличения охвата населения всех возрастных групп для своевременного выявления заболеваний, являющихся основными причинами преждевременной смертности населения, а также медицинского обследования граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), на наличие поражений сердечно-сосудистой и иных систем, в том числе органов дыхания", - говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Доклад нужно предоставить до 25 июля, а затем - раз в полгода. Президент также поручил правительству обеспечить расширение программ лечения и реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях людей, у которых были выявлены заболевания в результате этих медосмотров и диспансеризаций. Кроме того, кабмину нужно обеспечить разработку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных на предотвращение преждевременной смертности населения от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и болезней органов дыхания.

В 2021-2030 годах необходимо поэтапно реализовывать мероприятия, направленные на борьбу с гепатитом С, минимизировав риски распространения данного заболевания. Доклад по этому направлению должен быть представлен до 1 июля 2021 года, а затем - один раз в полгода.

Президент также поручил направить за счет средств федерального бюджета в 2021-2023 годах дополнительно не менее пяти тысяч новых автомобилей скорой помощи в сельские поселения, поселки городского типа и малые города. В 2022-2023 годах необходимо будет приобрести не менее 500 мобильных медицинских комплексов для оказания помощи жителям сельских поселений и малых городов. Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2021 года, а затем - раз в квартал.