Общество

В Пскове ищут добровольцев для доставки подарков ветеранам

Псковский городской молодежный центр объявил о наборе добровольцев для доставки подарков ветеранам с 6 по 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра.

«Волонтеры будут участвовать в развозке по собственной возможности, в ежедневной работе нет необходимости», - отметили в молодежном центре.

Для того, чтобы стать добровольцем в рамках акции, необходимо обратиться в личные сообщения официальной группы молодежного центра в социальной сети «ВКонтакте».

Весной прошлого года городской молодежный центр принимал активное участие в общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Сотрудники и волонтеры центра развезли 22 тысячи бесплатных продуктовых наборов жителям города.