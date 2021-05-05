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Общество

Галина Неваленная пояснила, почему привитые не могут снять маски

05.05.2021 14:07|ПсковКомментариев: 1

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове призвала продолжать соблюдение рекомендаций медиков, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции.

«Чтобы мы побороли коронавирус, во-первых, надо жестко и четко следовать тем рекомендациям, которые мы даем: соблюдение социальной дистанции, использование масок, хорошее мытье рук. Второй самый действенный момент – вакцинация. Но не значит, если провакцинировались, маски не нужны. Все должно соблюдаться».

Она пояснила, что временной промежуток между двумя аппликациями вакцины «Спутник V» составляет 21 день. Для формирования крепкого иммунитета нужно еще 42 дня.

«Это не та ситуация: сегодня сделала прививку, и с этой минуты буду с защитой, - добавила Галина Неваленная. - Призываю относиться ответственно к своему здоровью и здоровью окружающих».
Теги: #здравоохранение #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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