Общество

Галина Неваленная пояснила, почему привитые не могут снять маски

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове призвала продолжать соблюдение рекомендаций медиков, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции.

«Чтобы мы побороли коронавирус, во-первых, надо жестко и четко следовать тем рекомендациям, которые мы даем: соблюдение социальной дистанции, использование масок, хорошее мытье рук. Второй самый действенный момент – вакцинация. Но не значит, если провакцинировались, маски не нужны. Все должно соблюдаться».

Она пояснила, что временной промежуток между двумя аппликациями вакцины «Спутник V» составляет 21 день. Для формирования крепкого иммунитета нужно еще 42 дня.