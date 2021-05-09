Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ветеранов и жителей региона с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.
«9 мая особый день для Псковской области, полный радости, надежд и вместе с тем – горечи и скорби, - отметил он. - Разрушенные до основания города, сожженные деревни, тысячи отданных жизней сынов и дочерей Псковской земли. Здесь начинался партизанский край, здесь родилось Знамя Победы, здесь были совершены подвиги, которые вдохновляли людей по всей стране примером потрясающего мужества и преданности Родине».
Михаил Ведерников подчеркнул, что Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории человечества и показала, что сила русского народа – в единстве и сплоченности. «Мы сильны, пока объединены общей целью, пока помним свою историю, храним свои честь и достоинство», - продолжил губернатор.
«Сегодня мы говорим слова благодарности нашим ветеранам, тем, кто по-настоящему знает цену Великой Победы. Ветераны войны, труженики тыла, узники концлагерей, дети тех страшных лет, у кого война забрала детство, отцов, матерей, родных. Спасибо за ваши мужество, смелость, трудолюбие, искреннюю любовь к Родине. Все, что сегодня у нас есть – это благодаря вам», - сказал глава региона.
Михаил Ведерников пожелал, чтобы ни нынешние, ни будущие поколения никогда не узнали значения слова «война» и не забывали о тех, кому обязаны мирной и счастливой жизнью. «От всей души желаю здоровья, добра и благополучия! С Днем Великой Победы!» - добавил он.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор