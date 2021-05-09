Общество

Александр Козловский: 9 мая – священный день для всех жителей страны

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил ветеранов и жителей Псковской области с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

«9 мая - священный день для всех жителей нашей страны. День Великой Победы навсегда вписан в историю каждой семьи. Сегодня мы бережно храним историческую правду. Мы гордимся вкладом Псковской земли в Великую Победу, подвигом наших земляков в то суровое время», - отметил он.

«Великая Отечественная война - война, которая все еще с нами. В каждом доме, в каждой семье, в каждом сердце есть рана и своя память о ней. И мы старательно храним эту боль, эту связь с прошлым, с тем миром, где были подвиги, настоящие герои и жертвы. Память делает героев бессмертными, а нас - лучше, чище и сильнее», - сказал Александр Козловский.

Депутат пожелал всем мира, счастья и благополучия. «С Днем Победы!» - добавил он.