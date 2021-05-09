Общество

Александр Братчиков: День Победы объединяет поколения людей

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей и всех жителей областного центра с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«9 Мая – не просто историческая дата, это символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, - отметил он. - Победа в Великой Отечественной войне – это подвиг и слава нашего народа, день памяти и глубокого уважения славным защитникам Отчизны. Этот праздник, как никакой другой, объединяет разные поколения людей, напоминает о стойкости, героизме и величии духа нашего народа, служит ярчайшим примером преданности и бескорыстной любви к своей Родине».

«С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто не жалея жизни защищал Родину на фронте и в тылу, кто совершил беспримерный подвиг, отстаивая нашу свободу и независимость, - продолжил Александр Братчиков. - Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас будут достойны светлой памяти тех, кто защищал нашу Родину на полях сражений Великой Отечественной войны».

Глава городской администрации пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, исполнения всех замыслов, оптимизма, радости и удачи в повседневных делах и заботах.

«Пусть небо над нашей Родиной всегда будет ясным, а жизнь стабильной и успешной!» - добавил Александр Братчиков.