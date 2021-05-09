Александр Братчиков: День Победы объединяет поколения людей

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей и всех жителей областного центра с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
«С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто не жалея жизни защищал Родину на фронте и в тылу, кто совершил беспримерный подвиг, отстаивая нашу свободу и независимость, - продолжил Александр Братчиков. - Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас будут достойны светлой памяти тех, кто защищал нашу Родину на полях сражений Великой Отечественной войны».
Глава городской администрации пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, исполнения всех замыслов, оптимизма, радости и удачи в повседневных делах и заботах.
«Пусть небо над нашей Родиной всегда будет ясным, а жизнь стабильной и успешной!» - добавил Александр Братчиков.