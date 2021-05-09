Общество

Псковские школьники о подвиге прадедов: Не хотелось бы узнать, на что в подобных обстоятельствах способна я

Что думают люди, родившиеся в XXI веке, о Великой Отечественной войне? Какими они видят героев тех дней? Я спросила своих друзей и одноклассников, и вот что они мне отвечали.

«Герои Великой Отечественной? Невероятные люди! Мне кажется, сейчас уже таких нет. Я встречала их только в книжках. А в реальной жизни они уже бабушки и дедушки». (Элина, 14 лет)

«Я думаю, я бы не смогла повторить их подвиг. Один из этих героев, мой дальний родственник, например, зубами скреплял провода, чтобы связь дошла от одного воинского подразделения до другого, и погиб. Наверное, у меня бы характера не хватило так сделать». (Ольга, 17 лет)

«Сложно говорить об этом, когда сидишь дома сытый и довольный. А вот если бы у меня на глазах убивали мою семью, то я не знаю, на что бы я оказалась способна в таких обстоятельствах. Боюсь, что на многое». (Ирина, 18 лет)

Я также спросила у своих сверстников, не утрачивает ли свою важность День Победы? Так ли он значим для современной молодежи?

«Изначально 9 мая было Днем памяти и скорби, его не сразу стали отмечать парадами и демонстрацией военной техники. Я вообще считаю, что парад на 9 мая не нужен. Также я считаю, что все-таки победа в войне имеет срок давности. Этим так до сих пор гордятся, хотя людей, которые тот подвиг совершили, уже почти не осталось. А те из них, кто дожил до наших дней, живут не в самых лучших условиях. Может, лучше было бы о них позаботиться, а не кричать об их важности». (Елизавета, 13 лет)

«Свою значимость Великая Отечественная война, как историческое событие, конечно же, у нынешнего молодого поколения не утратила, хотя ценности у людей поменялись и молодежь, к сожалению, забывает историю. О таких периодах своего государства важно знать и помнить, чтобы понимать, какой ценой было добыто мирное, чистое небо над головой. Чтобы такого не повторялось, забывать о Великой Отечественной войне нельзя!». (Максим, 17 лет)

Я рассказала моим друзьям историю, которая меня потрясла – про одного советского партизана, Константина Александровича Чеховича, который фактически в одиночку совершил самую крупную, по оценкам современных экспертов, диверсию Великой Отечественной войны.

После побега из лагеря для военнопленных Чехович получил задание: проникнуть в город Порхов, что в 88 км от Пскова, и слиться там с местным населением.

Два года он провел в роли «спящего агента», втираясь в доверие к немцам. У него получилось устроиться на работу в местный кинотеатр (в то время это было самое большое здание в Порхове, и помимо кинотеатра там располагалась Служба безопасности СС, а также резиденция военной разведки-подразделения «Абвер-Норд»).

Партизаны поставили перед Чеховичем задачу - взорвать кинотеатр вместе с фашистами. Была разработана рискованная схема: сначала Чехович вместе со своей женой якобы регулярно отправлялся в лес за клюквой или же к родственникам за яблоками, где партизаны снабжали его взрывчаткой, а потом потихоньку перетаскивал эту взрывчатку в кинотеатр.

Схема проноса тротила в кинотеатр была самой опасной. Чехович каждый день проносил небольшое количество взрывчатки в здание, приходя на работу. Ему помогала 15-летняя уборщица, которая носила тротил в ведре с грязной водой.

И вот наступил вечер 13 ноября 1943 года. Аншлаг. В кинотеатре собралось 764 человека (военнослужащие). 20.00. Взрыв. Здание кинотеатра сложилось, словно карточный домик и погребло под собой всех, кто был внутри.

Чехович и два его помощника сумели уйти, уехав на велосипедах в лес...

Фотографии и всю подробную информацию об этих событиях мне предоставил Порховский краеведческий музей

«Что вы думаете о подвиге Чеховича?» - спросила я своих друзей.

«Ох! Впечатляет и в то же время пугает. Очень сложный, опасный и продуманный план. Стоит позавидовать выдержке этого партизана. Я не представляю... Как? Как это можно выдержать? Ужас! Какой невероятной силы духа человек. Таким, как Чехович, вечное уважение и благодарность». (Алина, 18 лет)

«Как вы думаете, сейчас можно было бы ожидать от людей таких же великих подвигов, случись война?»

«Знаете, я, конечно, не могу утверждать абсолютно точно, но, мне кажется, что раньше люди были более закаленные: другой характер, другие ценности. Сейчас у людей есть все: все, что нужно и даже больше для хорошей, спокойной жизни, о которой все только и заботятся. А раньше не было и половины того, что мы имеем в XXI веке. Зато люди были сильнее духовно, однозначно, и поэтому, не думая, рисковали собой, совершали невероятное, ради защиты близких людей, семьи и Отечества, конечно. Думаю, если бы сейчас началась война, то все тоже защищали бы свои семьи, но я не знаю, смогли бы они совершать подвиги, подобные тому, который совершил Чехович». (Елизавета, 13 лет)

«Да, я думаю, что да: и в наши дни люди способны на Великие подвиги. Об этом сложно говорить, когда вокруг мир и тишина, но когда сплошь и рядом убивают невинных людей, разрушают города, государства, то все люди встанут на защиту, как минимум, себя, а как максимум - Родины. Сейчас просто другое время. Если случиться война (не дай Бог, конечно), то просто будут другие способы войны, соответственно, и другие подвиги, но не менее Великие. Просто другие». (Ирина, 18 лет)

Мария Цуканова, 18 лет