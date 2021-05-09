Андрей Турчак: Мы всегда будем помнить тех, кто ковал Победу

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поздравил жителей страны с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Андрей Турчак подчеркнул, что День Победы объединяет людей, поскольку в каждой семье Великая Отечественная война оставила свой след.
«За наше право жить и быть свободными отдали свою жизнь миллионы людей. Помнить об этом, ценить это, передавать память о них из поколения в поколение – наш священный долг», - добавил секретарь Генсовета «Единой России».