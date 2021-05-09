Общество

Андрей Турчак: Мы всегда будем помнить тех, кто ковал Победу

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поздравил жителей страны с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Андрей Турчак подчеркнул, что День Победы объединяет людей, поскольку в каждой семье Великая Отечественная война оставила свой след.

«Мы всегда будем помнить тех, кто сражался на суше и на море, в воздухе и тылу врага. Кто ковал Победу в тылу, на предприятиях, отдавая все для фронта и все для Победы. Кто спас нашу страну, наши народы от запланированного уничтожения», - сказал он.

«За наше право жить и быть свободными отдали свою жизнь миллионы людей. Помнить об этом, ценить это, передавать память о них из поколения в поколение – наш священный долг», - добавил секретарь Генсовета «Единой России».