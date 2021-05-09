Общество

Александр Козловский поздравил столетних ветеранов региона с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в рамках акции «Подарки ветеранам» навестил семью Гавриловых из Куньинского района, чтобы поздравить с Днем Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

«Василий Гаврилович и Евгения Лаврентьевна Гавриловы – участники Великой Отечественной войны, - отметили в пресс-службе. - В ряды Красной Армии Василий Гаврилович был призван в октябре 1940 года, через год попал в плен, где провел долгие четыре года. Весной 1945 года был освобожден, с марта 1945-го проходил службу во втором армейском батальоне по сбору и вывозу из Германии трофейного имущества. В июне 1946 года в звании рядового Василий Гаврилович вернулся домой. Евгения Лаврентьевна в 1942 году была зачислена на штатную должность по вольному найму в частях действующей армии. Работала в должности путевой рабочей, занималась восстановлением железнодорожной дороги».

В настоящее время супруги проживают в деревне Огородцы. Евгения Гаврилова в январе отметила 96-летие, а Василию Гаврилову в этом году исполнится 101 год.

«Спасибо вам за Великую Победу! Вы дали нам возможность сегодня жить, трудиться и растить детей. Вы – наши герои и пример беззаветной любви к Родине. Желаю вам здоровья, берегите себя», – сказал Александр Козловский и вручил семье Гавриловых подарки.

К поздравлениям и пожеланиям присоединились глава Куньинской волости Олег Граненков, депутат областного Собрания Олег Савельев и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Вера Максимова.

В беседе с гостями Гавриловы вспомнили годы Великой Отечественной войны и испытания, с которыми им пришлось столкнуться. Также рассказали о своих буднях. Как отметила Евгения Гаврилова, они с супругом окружены заботой и вниманием. «Никто нас не забывает, дай Бог всем здоровья», – сказала участница войны. Особые слова благодарности она выразила главе волости Олегу Граненкову, который в трудную минуту всегда рядом.

Кроме того, сегодня Александр Козловский в рамках акции «Звонок ветерану» поздравил с Днем Победы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в разных уголках Псковской области. Так, например, он пообщался с Василием Кивиком – одним из старейших ветеранов региона. Он живет в Печорском районе, ему в этом году исполнилось 105 лет.