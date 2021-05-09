Общество

Торжественный марш военнослужащих состоялся в Великих Луках

Торжественный марш военнослужащих состоялся на центральной площади Великих Лук сегодня, 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: А. Воробьев

В праздничном мероприятии приняли участие военнослужащие Псковского территориального гарнизона, военный оркестр, учащиеся кадетской школы и лицея № 10, юнармейцы. Также на мероприятии присутствовали глава города Николай Козловский, глава городской администрации Любовь Романова, депутаты Великолукской городской Думы и Псковского областного Собрания, представители Великолукской епархии, почетные граждане города Великие Луки. Главными зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны.

«В связи с введенными противоэпидемическими нормами присутствие зрителей на трибунах и в целом на площади было строго ограничено, но для удобства великолучан мероприятие транслировалось онлайн на разных интернет-ресурсах и в социальных сетях. Соблюдению санитарных требований в ходе мероприятия уделялось повышенное внимание», - отметили в пресс-службе.

Торжественный марш военнослужащих, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1954 годов, начался с выноса Государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы. Затем командующий парадом подполковник Денис Малахов доложил о готовности военнослужащих принимающему парад гвардии полковнику Роману Самохину. Состоялся обход войск и доклад о готовности к маршу главе города Николаю Козловскому.

Далее началась прямая трансляция Парада Победы с Красной площади в Москве, после чего прозвучали слова поздравлений с Днем Великой Победы от Николая Козловского.

«9 Мая – одна из самых ярких, величественных и торжественных страниц не только российской, но и мировой истории, – отметил глава города. – В этот день, 76 лет назад был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Советский народ одержал победу в самой жестокой и кровопролитной войне в истории человечества, освободив мир от "коричневой чумы". Благодаря подвигу советских воинов, наших отцов и дедов, сегодня мы отмечаем праздник Великой Победы, День воинской славы и доблести России. В годы Великой Отечественной войны Великие Луки стали местом ожесточенных боёв с немецко-фашистскими захватчиками. Военные операции по обороне Великих Лук в 1941 году и Великолукская наступательная операция конца 1942 – начала 1943 года, результатом которой стало освобождение города от врага, вошли в историю Великой Отечественной войны, в историю нашей страны как символы военного искусства, мужества и несгибаемой воли нашего народа. Безграничны наши благодарности тем, кто жизнью заплатил за мир и свободу, преодолел все тяготы войны на фронте и в тылу, проявил бессмертное мужество в сражениях и труде. Наша общая задача – сберечь память об этом подвиге, передать ее нашим детям и внукам, не допустить переписывания истории. Сделать все, чтобы никогда больше не повторились ужасы войны».

Обращаясь к ветеранам, глава города подчеркнул, что их боевой и трудовой подвиг является образцом силы духа и несгибаемой воли к победе.

«Вы сохранили и отстояли независимость нашего государства, подарив всем нам возможность жить и трудиться на родной земле. Ваша жизнь – нравственный ориентир для нынешних и будущих поколений, для нашей молодежи. Уважаемые ветераны, уважаемые великолучане, гости нашего города, воины Российской армии, кадеты, юнармейцы, я поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Желаю всем доброго здоровья, крепости духа, мужества, мира, добра и благополучия! С праздником Великой Победы, товарищи. Ура!» - добавил Николай Козловский.

Затем состоялся торжественный марш. «Войска всегда готовы к показательным выступлениям, но к этому маршу мы готовились очень серьезно – мы отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это большая ответственность, были волнения, но мы справились, ради наших ветеранов», - отметил принимающий парад гвардии полковник Роман Самохин.

Отметим, что среди военнослужащих 2-й бригады специального назначения, которые прошли торжественным маршем по площади Ленина, были великолучане: ефрейтор Александр Тимофеев и рядовой Никита Блохин.

Также в параде участвовали военнослужащие 47-го Межвидового регионального учебного центра РВСН.