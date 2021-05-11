Общество

Потребкооперации обслуживают более 3000 малых населенных пунктов в Псковской области

Потребкооперации обслуживают более 3000 малых населенных пунктов в Псковской области. Об этом сообщил председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ, участник праймериз «Единой России» по выборам в Псковское областное Собрание Николай Тесля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 мая.

«Мы обслуживаем 3027 населенных пунктов с численностью населения до 15 человек. Там проживают 27 тысяч наших жителей. О них кто будет думать? Если автолавка не приедет - это трагедия. Там ждут, и ждут с надеждой. По бездорожью, в слякоть, в снег, в темное время суток мы приезжаем и оказываем услугу», - сказал Николай Тесля.

Гость студии отметил, что автолавки не везде могут проехать, потому что ресурс автомобиля ограничен. «Едем туда, куда можно доехать. Дальше пытаемся решать вопросы, но ни одного жителя не оставляем без внимания», - добавил Николай Тесля.