Общество

Спустя 77 лет петербуржец разыскал и посетил могилу отца в Псковском районе

Петербуржец разыскал и посетил в Псковском районе могилу отца, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщает ГТРК «Псков».

Долгие 77 лет житель Северной столицы Анатолий Кондратьев не знал о судьбе своего отца, и в День Победы, наконец, возложил цветы к мемориальной плите с его именем. 89-летний мужчина специально приехал из Петербурга, чтобы принять участие в торжественном митинге в урочище Лочкино Псковского района. Традиционно в памятные дни у мемориала собираются не только родственники погибших, но и местные жители, представители власти.

Анатолий Кондратьев выразил радость по поводу того, что удалось найти могилу его отца. «Чувствую, что нашел! Столько лет, 77. А вот нашел, где он лежит. Вот у нас машина есть, мы можем в любое время приехать. Цветочки положить. Папка у меня был во! На гармони играл, ах! Что-то!» - поделился он.

Отец Анатолия Кондратьева, Александр Васильевич, в 44-м пропал без вести, но его жена и сыновья еще долго встречали поезда победы и верили, что он вернется. Узнать судьбу отца, деда и прадеда, а также увековечить его имя на мемориале Кондратьевым помог пскович Юрий Кремнев. Он нашел конечный архивный документ и выяснил, что красноармеец был тяжело ранен у Жидилова Бора, скончался от ран в госпитале 7 марта 1944 и похоронен в госпитальной могиле в деревне Сельцо, недалеко от Лочкино.

«Я не могу передать свои эмоции, потому что это… Они непередаваемы, правда. Я очень рад, что мне удалось помочь этой семье, что так сложилось, и они сегодня здесь», - отметил заведующий информационным отделом Псковского районного центра культуры Юрий Кремнев. Он возглавляет созданную при районной администрации рабочую группу по увековечению имен советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Речь идет о тех, кто не отражен ни в списках паспортов воинских захоронений, ни на обелисках, - пояснил Юрий Кремнев в интервью газете «Псковская провинция». - Сведения, собранные на основании архивных данных, поступают от поисковой общественной организации "След «Пантеры" из обращений граждан. Новые данные обрабатываются и передаются в военкомат, и после необходимых проверок там принимается решение об увековечении».

Одно из таких обращений пришло от жителя Санкт-Петербурга Михаила Абикова, искавшего родственника своей жены, уроженца деревни Подболотное Судайского района Костромской области Александра Васильевича Кондратьева 1904 года рождения, призванного на фронт 8 сентября 1941 года из Ленинграда.

Фото предоставлено Михаилом Абиковым

Его потомки поставили перед собой задачу выяснить судьбы всех родственников, воевавших и погибших в годы Великой Отечественной войны. Об Александре Кондратьеве было известно, что в 1944 году он воевал на территории Псковского района и погиб при его освобождении. При каких обстоятельствах это случилось, а также конкретное место захоронения узнать не получалось, хотя родственники специально приезжали в Псковский район и искали имя и фамилию своего героя в паспортах захоронений и на плитах воинских захоронений.



К поискам подключился Юрий Кремнев. Имея опыт в подобных делах, он нашел недостающее звено - архивный документ, копию медкарты Александра Кондратьева, заполненную военным хирургом. Эта находка стала ключевой в дальнейших поисках.



«Из документа мы поняли, что Александра Кондратьева тяжело ранило 6 марта 1944 года. Раненого бойца отправили в хирургический полевой подвижной госпиталь №93, располагавшийся тогда в деревне Сельцо, которая и поныне существует в Середкинской волости. На следующий день Александр Кондратьев скончался на хирургическом столе от ран, несовместимых с жизнью. Врач описал их так: "Обширная рана в области левой половины лица с осколочным переломом нижней челюсти, поврежден язык". По книге учета умерших и донесению о безвозвратных потерях управления тыла 42-й Армии от 31 марта 1944 года с именным списком умерших от ран и болезней удалось выяснить место захоронения - рядом с деревней Сельцо. Кто бы мог подумать, что на этом в истории точка поставлена не будет», - рассказал Юрий Кремнев.



Данные Александра Кондратьева официально внесли в этом году в картотеку воинского захоронения в Лочкино, выбили на плите воинского мемориала и опубликовали на странице воинских захоронений официального сайта Псковского района. Как пишет издание, до настоящего времени на плитах мемориала были увековечены имена лишь пятерых из госпитального списка скончавшихся от ран и перезахороненных в Лочкино. Работа поисковиков, а также история с Кондратьевым, помогли ко Дню Победы 2021 года увековечить память и о других бойцах из списка 93-го хирургического полевого подвижного госпиталя, в котором оказалось около сорока человек.