Общество

Новая экспозиция появится на «Линии Сталина» в Островском районе

Новая экспозиция появится на «Линии Сталина» в Островском районе за счет грантовых средств. Выставка будет включать в себя артиллерийские орудия, военную технику и воссозданный крестьянский быт, сообщает ГТРК «Псков».

Фото здесь и далее: ГТРК «Псков».

В настоящее время завершается строительство и обустройство трех новых площадок, которые собираются открыть до лета. Сейчас готова немецкая противотанковая пушка, которую повернули против врага советские солдаты.

Кроме того, подходит к завершению обустройство довоенного хутора, где можно будет увидеть восстановленную старинную мебель и сундуки. Также для посетителей будет открыта пограничная вышка.

Новые объекты для показа возвели на средства гранта (около 25 млн рублей), который музей выиграл в российском Фонде инвестиционных строительных проектов.