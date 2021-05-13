Общество

Антимонопольщики признали незаконной рекламу на двери псковской аптеки

Комиссия Псковского УФАС России признала ненадлежащей рекламу, размещенную на входной двери «Аптеки – А» в деревне Неелово Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Через редакцию газеты «Курьер» антимонопольщики получили сообщение от пенсионерки, жительницы деревни Неелово: «У нас в Неелово открыли новую аптеку и сразу повесили объявление: "Скидки 50% до 14.00!". Мы, старики, побежали, конечно, таблетками запасаться. А когда уже чеки пробились, оказалось, там, в объявлении, есть приписочка мелким почерком: "Только на товары от 1000 рублей", - без двойных очков не разглядишь. Вот так дурят нашего старшего брата! Законно ли это?».

Сотрудники управления в ходе выездной проверки установили, что на входной двери в аптечный пункт «Аптеки – А» размещен рекламный постер с текстом: «Скидки до 7% *от наценки». Ниже расположен еще один постер другого содержания: «Аптека предоставляет скидку до 7% на все товары стоимостью от 1000 рублей».

Из содержания плакатов не становится понятным, какую именно скидку можно получить при покупке товара в данной аптеке и от какой наценки начисляется скидка, отметили в ведомстве.

В силу требований, установленных нормами закона о рекламе, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы (часть 7 статьи 5). В рекламе существенной является не только информация, привлекательная для потребителя, но и информация, способная обмануть ожидания, сформированные такой рекламой, объяснили в пресс-службе.

Было установлено, что в объявлении с текстом «Скидки до 7% *от наценки» не указываются существенные условия предоставления скидки: от какой именно наценки устанавливается скидка, на какие товары она распространяется, отсутствует указание на точный ее размер. В объявлении с текстом «Аптека предоставляет скидку до 7% на все товары стоимостью от 1000 рублей» также отсутствует указание на точный размер скидки, которую получит покупатель при покупке товаров стоимостью от 1000 рублей. При этом приписку мелким шрифтом о том, что скидка действует «на все товары стоимостью от 1000 руб» действительно не каждый сможет легко разглядеть, указали в пресс-службе.

Таким образом, антимонопольщики пришли к выводу, что два объявления о скидках на различных условиях вводят потребителя в заблуждение.

Директор ООО «Сконто», которому принадлежит аптечный пункт «Аптека – А» в Неелово, пояснила, что размер скидки зависит от розничной наценки на лекарственные препараты. По ее словам, ознакомиться с розничной наценкой и с максимальной розничной ценой на лекарственные препараты можно в Реестре зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, который размещен в торговом зале аптеки. Кроме того, уточнить условия приобретения товара можно у фармацевта на кассе. После приобретения товара покупателю выдается чек с указанием наименования товара и цены с учетом скидки, согласно которому можно определить размер скидки на тот или иной приобретенный товар. При этом на различные товары размер скидки может варьироваться и устанавливается в зависимости от экономической целесообразности.

Нарушение ООО «Сконто» признало, рекламные постеры были сняты, а сотрудника аптечного пункта, ответственного за размещение рекламы, подвергли дисциплинарному взысканию.

«Информация о скидках является существенной для потребителя, так как влияет на первоначальный выбор целесообразности посещения данного аптечного пункта, а также покупки конкретного лекарственного препарата либо отказа от него. Условия акций должны быть понятны потребителю сразу. Потребитель не обязан гадать, какая скидка ему положена, не обязан изучать Реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, из которого непонятно, какая скидка ему положена, и, конечно, вряд ли покупатель захочет узнать размер скидки из чека уже после совершенной покупки», - считает руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец.

Рассмотрев материалы дела, комиссия пришла к выводу, что отсутствие доступной полной информации о проводимой акции в аптечном пункте «Аптека-А» искажает ее смысл, потребители рекламы вводятся в заблуждение, и признала рекламу ООО «Сконто» нарушающей требования части 7 статьи 5 закона о рекламе. В ближайшее время возбудят дело об административном правонарушении.