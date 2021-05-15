Общество

Субботник состоялся в Выбутах

Региональный оператор по обращению с ТКО провел субботник в деревне Выбуты Псковского района 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Субботник состоялся на территории храма Ильи Пророка. «Это место паломничества множества туристов со всей страны, и поддерживать территорию возле этого храма стало доброй традицией нашей компании», - отметили в пресс-службе.

Убрали территорию не только вокруг храма, но и вдоль берега, а также вокруг карьера. После субботника настоятель храма отец Владимир пригласил сотрудников компании на чай и рассказал истории об этом месте, а также о людях, приезжающих сюда.