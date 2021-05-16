Общество

ПФР разъяснил порядок начисления пенсий работающим псковичам

В Псковской области проживает более 210 тысяч пенсионеров, из них 19% продолжают работать, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ПФР..

Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех пропущенных индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Выплата пенсии в полном размере происходит на четвертый месяц после месяца увольнения – с доплатой за три предыдущих месяца.

К примеру, пенсионер, уволившийся в мае 2021 года, в июньской отчетности работодателя за май будет числиться работающим. В июле организация отчитается за июнь и в ПФР поступит информация, что гражданин уже не работает. В августе будет принято решение об увеличении пенсии и произведена индексация. В сентябре пенсионер получит проиндексированную пенсию и доплату за июнь, июль, август.

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. Пенсия будет выплачиваться в том объеме, который был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы. При этом в следующем году работающему пенсионеру индексация страховой пенсии проводиться не будет.

Если пенсионер состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и так далее, то о прекращении его предпринимательской деятельности Пенсионный фонд проинформирует Федеральная налоговая служба.

Узнать точный размер пенсии после увольнения можно в Личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также в мобильном приложении ПФР, заказав справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах.

Добавим, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, индексируются независимо от того, работает пенсионер или нет.