Общество

Более 12 тысяч пенсионеров Псковской области могут получить пенсионные накопления

Право на выплату средств пенсионных накоплений имеют более 12 тысяч пенсионеров Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации.

В настоящее время органы ПФР проводят массовую рассылку информационных писем о необходимости обращения за выплатой средств пенсионных накоплений.

Предварительную сумму средств пенсионных накоплений и инвестиционного дохода можно уточнить в личном кабинете гражданина на сайте ПФР, запросив справку о состоянии индивидуального лицевого счета.

Заявление на выплату средств пенсионных накоплений можно оформить через личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Также заявление можно подать через клиентскую службу органа ПФР по предварительной записи. Предварительная запись на прием возможна через электронный сервис на сайте Пенсионного фонда РФ, мобильное приложение ПФР, или телефоны «горячей линии», указанные на сайте ПФР в разделе «Контакты отделения и клиентских служб».