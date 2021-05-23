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Общество

Лопата и стакан кислоты: островичи обсуждают способы борьбы с борщевиком

23.05.2021 21:41|ПсковКомментариев: 0

Жители Острова обсуждают в соцсетях способы уничтожения борщевика, который, по их словам, начал расти во дворах и на детских площадках.

Фото: группа «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте»

«Не ждите, что кого-то из чиновников это сильно волнует, если вам дорого ваше здоровье и здоровье детей, то вооружайтесь перчатками и лопатами и выкапывайте, пока он небольшой», - посоветовала одна из подписчиц группы. Об этом методе положительно отозвалась и другая местная жительница. «В своем дворе делаю это ежегодно, пару раз за лето», - добавила она.

«Срубить лопатой поглубже и сразу засыпать солью и полить 70%-ным уксусом, и нет проблемы», - предложила вариант еще одна горожанка.

«Стакан кислоты с аккумулятора, и все пройдет. Выливал сам две бутылки готовой на газон в Питере, все сдохли. Только вот после электролита земля будет травленая», - заметил острович.

«Дети с палками все сделают!» - включился в обсуждение другой горожанин.

«Хорошо помогают гербициды, опрыскаете зеленую массу, погибнет полностью, вместе с корнем. Новый может вырасти только из семян, которые могут остаться в земле», - предложил свой способ участник сообщества.

Теги: #островский район #борщевик
Источник: Псковская Лента Новостей
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