Общество

Главу спорткомитета Александра Гаврилова могут наградить медалью «За заслуги перед Псковом»

В понедельник, 24 мая, состоялось заседание комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, депутаты рассмотрели вопрос о награждении медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом» Александра Николаевича Гаврилова. По итогам голосования было решено рекомендовать главе города вынести данный проект решения на сессию Псковской городской Думы, а депутатам - включить имя кандидата в бюллетень для тайного голосования.

Добавим, Александр Николаевич Гаврилов родился в 1966 году. Окончил в 1989 году Государственный ордена Ленина и ордена Красного знамени институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта по специальности тренер-преподаватель по волейболу.

После окончания института работал старшим инструктором-методистом цеха «Здоровье», тренером-преподавателем ДЮСШ профкома Ловозерского горно-обогатительного комбината, учителем физкультуры в РСШ №2 п. Ревда в Мурманской области, учителем физической культуры в «Средней общеобразовательной школе №23» в Пскове, директором и тренером-преподавателем по волейболу «ДООСЦ «Бригантина».

В марте 2003 года назначен на должность председателя Комитета по физической культуре и спорту. В 2005 году ему присвоен классный чин - главный муниципальный советник 1 класса.

За активное содействие развитию физической культуры и спорта в Пскове неоднократно награждался Почетными грамотами и благодарственными письмами городского и областного уровня, а также памятными медалями в связи с празднованием 1100-летия упоминания Пскова в Летописи и «80 лет Госкомспорту России». В 2010 году Александру Гаврилову присвоено звание «Отличник физической культуры и спорта», а в 2016 году ему вручен Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».