Общество

Николай Козловский присоединился к голосованию за благоустройство территорий

Глава Великих Лук Николай Козловский присоединился к голосованию за благоустройство общественных территорий.

«Напомню, голосование проходит на единой федеральной платформе 60.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Отмечу, от Великих Лук в рейтинговом голосовании участвуют 7 территорий», - сообщил он в своем Instagram-аккаунте.

Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

На все вопросы по голосованию могут ответить операторы специально созданной «горячей линии», которые консультируют россиян из всех регионов страны по номеру 8 (800) 600 2013. По телефону можно получить информацию о проекте и узнать, как можно зарегистрироваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую концепцию. Колл-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.