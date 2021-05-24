Общество

Галина Неваленная призвала голосовать за благоустройство сквера вдоль улицы Застенной

Депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная призвала псковичей голосовать за благоустройство сквера вдоль улицы Застенной. Как она сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, эта территория - единственный объект 13-го избирательного округа, участвующий в голосовании за объекты, которые будут обновлены в Пскове в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Сквер находится в исторической части города, вдоль улицы Застенной, на участке между улицами Труда и Олега Кошевого. Жители микрорайона неоднократно обращались с предложениями благоустроить данную территорию, создать велопешеходную сеть, установить современные малые архитектурные формы, детские и спортивные комплексы. Как пояснила Галина Неваленная, уже состоялось несколько встреч с жителями микрорайона, на которых обсуждалось, что нужно сделать на данной территории в рамках проекта благоустройства, а ранней весной там состоялся субботник.

Расположение территории позволяет создать безопасную зону отдыха для жителей микрорайона всех возрастов, заметила депутат и призвала горожан принять участие в онлайн-голосовании за благоустройство сквера на сайте 60.gorodsreda.ru.

«Поэтому прошу жителей Пскова не лениться и проголосовать. Это абсолютно не политическое и не ангажированное голосование. Это рейтинговое голосование, чтобы люди проявили свою активную позицию и высказались, какие территории благоустраивать. Процедура совсем не сложная. В случае необходимости можно обратиться за помощью по вопросам голосования к волонтерам», - отметила Галина Неваленная.

Также депутат выразила готовность сама оказать помощь тем, кто не совсем понимает, как можно проголосовать. «Я как псковичка заинтересована в том, чтобы развивался не только мой депутатский округ, но и другие общественные пространства нашего города. Глаз радуется, когда встречаешь в городе благоустроенные объекты», - заключила гостья студии.