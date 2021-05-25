Общество

Школьникам из псковского СИЗО-1 рассказали об истории создания азбуки

Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры состоялось в учебно-консультационном пункте вечерней школы следственного изолятора №1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП СИЗО-1 Наталья Афанасьева. Она рассказала, что в ходе урока учащиеся посмотрели фильмы об истории создания азбуки и алфавита и познакомились с их различительными характеристиками. Кроме того, ребята создали стенд, посвященный письменности, культуре и последнему звонку.

В этом году 24 мая совпало с последним звонком у выпускников. Учащиеся послушали обращение губернатора региона Михаила Ведерникова и выразили свою благодарность учителям.

«Спасибо вам, буквы, что учите нас красоте, доброте, мудрости. Спасибо святым братьям Кириллу и Мефодию за то, что они подарили нам славянскую азбуку», - подвела итог урока Наталья Афанасьева.