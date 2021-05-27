Общество

Многодетные матери Псковской области могут досрочно выйти на пенсию

В этом году женщины 1965 года рождения, имеющие четырех детей, могут выйти на пенсию при достижении 56 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

В учреждении уточнили, что в соответствии с действующим пенсионным законодательством многодетные мамы могут оформить страховую пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста.

До 2019 года это право предоставлялось только многодетным мамам, родившим и воспитавшим, пять и более детей. Они выходят на пенсию в 50 лет.

С 2019 года круг многодетных мам, которые имеют право выйти на пенсию досрочно, расширился. Такая льгота теперь есть и у женщин, имеющих трех или четырех детей. Матери троих детей, достигшие 57 лет смогут выйти на пенсию с 2023 года. Это коснется женщин 1966 года рождения и моложе.

Для досрочного выхода на пенсию многодетной мамой должен быть выполнен ряд требований:

воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста;

наличие необходимого страхового стажа;

наличие необходимых пенсионных коэффициентов (ИПК).

Страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), необходимые для назначения пенсии в 2021 – 2025 годах:

2021 2022 2023 2024 2025 Стаж 12 13 14 15 15 ИПК 21 23,4 25,8 28,2 30

Напомним, периоды ухода за детьми до полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности), включают в страховой стаж. За них устанавливают определенные пенсионные коэффициенты. За период ухода за первым ребенком до полутора лет начисляется 1,8 пенсионных коэффициента за год (соответственно за полтора года 2,7 коэффициента). За период ухода за вторым ребенком – 3,6 пенсионных коэффициента за год (5,4 коэффициента - за полтора года), за третьим и четвертым – 5,4 за год (за полтора года 8,1 коэффициента).

Периоды ухода засчитывают в страховой стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. «Обращаем внимание, правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться многодетные матери, воспитывающие не только своих, но и усыновленных детей. На опекунов данная льгота не распространяется», - добавили в учреждении.