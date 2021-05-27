Общество

Общественная палата не пустила директора «Псковжилсервиса» на заседание

Общественная палата Псковской области не пустила директора ООО «УК Псковжилсервис» Андрея Тарасова к участию в пленарном заседании. Об этом сообщается в обращении, опубликованном 27 мая на сайте губернатора Псковской области.

«28 мая 2021 года состоится заседание Общественной палаты Псковской области по проекту "Чистая вода". «Я заинтересован в том, чтобы на данном заседании присутствовал человек, представляющий мои интересы и интересы других жильцов МКД, пострадавших напрямую от результатов данного проекта. Ранее директор ООО "УК Псковжилсервис" А.В.Тарасов подавал запрос на участие в заседании, но получил немотивированный отказ от председателя общественной палаты Мультаха. Прошу провести проверку по факту данного отказа на предмет соответствия реальным санитарно-эпидемиологическим требованиям и организовать участие директора ООО "УК Псковжилсервис" в заседании 28 мая», - говорится в обращении. К нему приложены письмо руководителя компании с просьбой об участии и ответ председателя Общественной палаты Анатолия Мультаха.

Андрей Тарасов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей подтвердил факт отказа в ответ на просьбу об участии в заседании. Руководитель управляющей организации хотел услышать от органов власти, какие меры предпринимаются по программе «Чистая вода». Он намеревался выступить перед членами Общественной палаты и поблагодарить органы власти за участие в программе.

«Оказывается, наше мнение уже сформировали без нас», - констатировал Андрей Тарасов. Отказ в участии со ссылкой на коронавирус он назвал «диким». «Люди, которые получают деньги за счет налогоплательщиков, не хотят, чтобы было хоть какое-то участие налогоплательщиков. Прививка у меня сделана. Я понимаю, если бы они не ходили в магазин и не покупали продукты. Они ходят в магазины, где еще больше людей проходит», - прокомментировал Андрей Тарасов.

«Это понятная позиция людей, которые в своем коробчонке закрылись и тихо сами с собой что-то будут осуждать. Для меня это просто неприятно. Хотел помочь - оказывается, они все знают сами, работают с этим, все хорошо у них», - добавил директор УК «Псковжилсервис».

«Это не мы отказали, а Роспотребнадзор из-за количества участников», - сообщил Псковской Ленте Новостей председатель общественной палаты Анатолий Мультах. Он сообщил, что в зале где проходят заседания Общественной палаты, также проводятся сессии Псковского областного Собрания депутатов, им также ограничивают количество участников.

«По горячей воде тема давнишняя. Суть очень простая – кто будет платить за фильтрационную станцию? В соответствии с законом платить должна управляющая компания, которая приняла дом. Некоторые управляющие компании на территории Пскова и Псковского района уже этим вопросом озабочены», - сказал Анатолий Мультах. По его словам, одна из псковских управляющих компаний провела в течение месяца проверку станции фильтрации. Вода очистилась на 80%. По словам Анатолия Мультаха, «это очень неплохой вариант». Осталось решить вопрос с оплатой станции. Она сама стоит около 150 тысяч рублей, 8 тысяч рублей стоит обслуживание. Расходы ложатся на собственников, либо органы власти найдут другие источники финансирования.

Анатолий Мультах выразил недоумение по поводу того, что директор «Псковжилсервиса» решил обратиться к этой проблеме именно сейчас. Он сообщил, что Общественная палата собрала ряд документов из различных ведомств по проблеме воды. «Мы не сидим, мы работаем», - добавил он.