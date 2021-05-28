Общество

Псковские депутаты поспорили по поводу названия «Сквер пограничника»

Территорию между детскими садами №48, №50 и школой №24 на Завеличье назвали Сквером молодежи. Такое решение приняли на сессии 28 мая депутаты Псковской городской Думой по инициативе жителей города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В декабре 2019 года сквер благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выбрать название сквера можно было в ходе голосования на сайте «Регион60».

По вопросу присвоения скверу, расположенному между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, названия «Сквер пограничников» разгорелась дискуссия. Такое наименование предложил Союз ветеранов пограничных войск. 28 мая 2019 года в сквере был открыт памятник «Стражам границы». В 2020 году там завершились масштабные работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Депутат Федор Постнов предложил снять вопрос с рассмотрения и отправить на доработку, чтобы провести рейтинговое голосование, поскольку есть и другие названия. Это самый большой сквер на Запсковье, обратил внимание депутат.

В свою очередь депутат Григорий Турчин поздравил сотрудников с Днем пограничника и удивился постановке вопроса в такой форме в праздничный день.

В ходе обсуждения прозвучало предложение не использовать профессии для названий скверов. Выступавшие за это заметили, что в Пскове нет «сквера ГИБДДшника» или «сквера врача».

У нас есть площадь Героев-десантников, парировал глава администрации Пскова Александр Братчиков. В регионе большой контингент военнослужащих и протяженная граница, отметил он.

А заместитель главы администрации города Александр Коновалов добавил, что предложение по названию для указанного сквера в установленном порядке рассмотрела комиссия по переименованию.

В итоге 17 депутатов проголосовали за принятие постановления за основу, один воздержался.