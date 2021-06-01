Общество

МТС защитит своих абонентов от спам-звонков

Компания МТС защитит абонентов от спам-звонков с помощью бесплатного решения, которое автоматически перенаправляет нежелательные вызовы на специальный голосовой ящик с помощью анализа big data. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МТС.

Основное отличие нового решения «Базовая защита от спам-звонков» от существующих антиспам-сервисов МТС заключается в том, что абонент может прослушать оставленное в ящике голосовое сообщение по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке – абонент получает SMS-уведомление о поступившем вызове. Таким образом, пользователь не пропустит нужную ему информацию и сможет ознакомиться с ней независимо от модели телефона и наличия интернета.

В новой разработке МТС использует алгоритмы, которые на базе машинного обучения, анализа big data и обращений абонентов позволяют с высокой точностью выявлять сомнительные и спам-вызовы. Такие номера заносятся в постоянно обновляемый «черный» список.

На большинстве тарифных планов новая функция «Базовая защита от спам-звонков» уже включена в первоначальный пакет услуг. Абоненты, у которых защита не активирована, могут подключить её самостоятельно с помощью команды *111*0867*1#. Подробнее о решении здесь.

На сети МТС действует автоматизированная система, которая в режиме онлайн выявляет и блокирует SMS с признаками мошенничества и спама, в том числе с использованием различных способов подмены номеров. Кроме аппаратно-программных и организационных решений компания предлагает ряд сервисов по противодействию спаму: