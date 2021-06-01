Общество

Глава Псковского района побывала в гостях у семьи, где воспитывают 26 детей

Глава Псковского района Наталья Федорова отправилась в гости к многодетной семье Чуприниных, проживающей в Завеличенской волости. На данный момент семья воспитывает 26 детей, сообщается в инстаграм-аккаунте администрации Псковского района.

Первое знакомство с семьей Вячеслава и Татьяны Чуприниных, приехавшей в Псковский район на постоянное место жительства из Ростовской области, произошло два года назад во время празднования дня района на горе Соколиха. Отмечая огромный вклад этой семьи в воспитание детей, Наталья Федорова договорилась с ними о будущей встрече, однако пандемия коронавирусной инфекции не позволила в прошлом году этого сделать.

Теперь глава района с поздравлениями и подарками побывала дома у Чуприниных. В администрации Псковского района отмечают, что супруги всю свою жизнь посвятили воспитанию детей. В семье родилось пятеро детей, одного ребенка Чупринины усыновили и принимали в свою семью в разные годы 26 детей-сирот или оставшихся без попечения родителей. Все члены семьи занимаются вокалом и играют на музыкальных инструментах. Семейный ансамбль «Казачата» существует с 2005 года и является победителем многочисленных конкурсов, а когда старшие дети покидают семью, традиции семейного ансамбля подхватывают младшие.

У Чуприниных есть уже 12 родных внуков, а две дочери пошли по стопам родителей - они тоже стали приемными родителями. Юлия воспитала 2-х кровных и 20 приемных детей, а Людмила в настоящее время является приемным родителем 5-х детей в Детской деревне-SOS.

Вячеслав и Татьяна награждены медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, другими наградами, все дети в семье имеют огромное количество наград за успехи в учебе, творчестве и спорте.

«Чаепитие не обошлась без музыкального выступления "Казачат", а на прощание Наталья Федорова вместе с детьми посадила на участке два подаренных красивых цветка, в знак завязавшейся дружбы и наилучших пожеланий семейного счастья и благополучия этой удивительной семье», - добавили в администрации.