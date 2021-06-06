Общество

Военно-патриотический слет юнармейцев открылся в Пскове

Торжественное открытие полевого военно-патриотического слета юнармейцев Псковской области «Поколение, которое помнит» состоялось сегодня, 7 июня. Как передает корреспондент Псковской Лены Новостей, юнармейцев поприветствовал первый заместитель председателя регионального комитета по образованию Геннадий Барышников.

«Этот день войдет в вашу память навсегда. Те испытания, которые вы будете вынуждены пройти, нацелены на воспитание в вас закалки, выдержки, на ваше общее развитие», - сказал он, поздравляя юнармейцев с началом военно-патриотического слета.



От имени городской власти к участникам мероприятия обратился заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Он пожелал ребятам на протяжении этой недели найти друзей, продемонстрировать приобретенные навыки и умения, получить заряд хороших эмоций. «Этот слет - продолжение традиций наших пионеров и комсомольцев, а вы - их продолжатели», - заметил Владимир Воробьев.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова поблагодарила организаторов мероприятия и отметила, что «россияне, жители Псковской области - это те, кто помнит подвиги и традиции наших предков, наших героев». Участникам слета она пожелала проявить силу духа и лучшие качества. По окончании выступлений официальных лиц участники мероприятия прошли торжественным маршем.

Директор центра «Патриот» Анатолий Мультах рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что два дня юнармейцы будут учиться под руководством военных. Один день будет посвящен стрельбам, а после начнутся соревнования, параллельно с которыми запланированы многие другие конкурсы: «визитная карточка», викторина на знание истории, демонстрация умений стоять на посту.



Итоги мероприятия подведут 11 июня, победители получат дипломы. Все это время дети будут жить в военной казарме.