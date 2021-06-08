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Общество

В Псковской области создан региональный совет по делам многодетных семей

08.06.2021 18:59|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников Указ о создании регионального Совета по делам многодетных семей. Об этом стало известно во вторник, 8 июня, на рабочей встрече Главы региона с председателем профильного регионального Комитета Ольгой Евстигнеевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Участники встречи обсудили вопросы формирования состава Совета. Ольга Евстигнеева обратила внимание, что в него будут включены представители органов исполнительной законодательной и муниципальной властей, многодетные родители, в первую очередь те, что имеют региональные и федеральные награды за семейные достижения.

Председатель профильного комитета также рассказала, что прорабатывается вопрос организации на территории Псковской области первого регионального конкурса многодетных семей. Проведение мероприятия планируется приурочить ко Дню семьи, любви и верности. Принять участие в конкурсе смогут семьи, в которых воспитывается пять и более детей. «Это хороший стимул для наших семей стремиться к лучшему, сохранять свои семейные традиции и традиции многодетности нашей области», — отметила Ольга Евстигнеева.

«Важно, чтобы победители конкурса определялись по абсолютно понятным и прозрачным критериям, с учетом мнения многодетных семей Псковской области. Это должна быть семья, где должное время и внимание уделяется воспитанию, где дети показывают какие-то результаты», — обозначил губернатор и сообщил, что в рамках конкурса между участниками будут распределены 10 автомобилей.

Теги: #многодетные семьи #губернатор #советы
Источник: Псковская Лента Новостей
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