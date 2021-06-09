Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, почему пожилые легче переносят вакцинацию от COVID-19

Пожилые люди переносят вакцинацию от коронавируса легко и без побочных эффектов благодаря особенностям иммунной реакции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте», — говорится в сообщении.

Вакцинация — один из самых эффективных способов снизить риски тяжелого течения заболевания, это особенно касается людей старшего возраста, так как они находятся в зоне особого риска, пояснили в пресс-службе. У пожилых при заражении из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе вирусная пневмония и различные тромбозы, уточнили в ведомстве.

При этом прививаться можно даже с хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения, перед вакцинацией надо проконсультироваться с лечащим врачом, отметили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе подчеркнули, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после первой прививки, до выработки антител необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики: избегать скопления людей, носить маски, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире профилактический препарат от НИЦЭМ имени Гамалеи против COVID-19. Он получила название «Спутник V».

Также в России созданы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата «Спутник Лайт».