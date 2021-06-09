Общество

Юного псковича наградили за помощь в обезвреживании преступников

17-летний пскович Иван Васильев получил награду общественно-культурной инициативы «Горячее сердце» за помощь в обезвреживании преступников. Молодого человека наградили во время форума «Мы помним!» сегодня, 9 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В сентябре 2019 года, тогда еще 15-летний, Иван Васильев пришел в магазин, где работает его мать, чтобы помочь ей разгрузить товар. В этот момент в магазин ворвались трое злоумышленников.

Иван в ходе борьбы обезвредил одного из них и передал прибывшим стражам порядка. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил Ивана Васильева за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим и вручил ему нагрудный знак и диплом инициативы.