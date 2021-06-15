Общество

Большинство читателей ПЛН назвали неудачной идею ввести выходные при вакцинации от COVID-19

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (33,60%) считают неудачной идею ввести дополнительные выходные для всех, кто проходит вакцинацию от коронавируса. Это следует из опроса, в котором приняли участие 378 человек.

6,61% респондентов придерживаются мнения, что такая инициатива - избыточная мера, поскольку вакцинация идет по плану. Почти 11% опрошенных поддержали эту идею. По их мнению, надо поощрять всех, кто ответственно относится к здоровью.

Около 12% респондентов считают такую инициативу «отличной». А более 6% опрошенных также не видят смысла в дополнительных выходных, поскольку при плохом самочувствии можно взять больничный.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Болеете ли вы за наших на чемпионате Европы по футболу?».