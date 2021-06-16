Общество

Псковские депутаты поддержали инициативу об обеспечении инфраструктурой участков для многодетных

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания поддержал обращение Законодательного Собрания Карелии к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину по вопросу разработки новой государственной программы. Вопрос обсуждался на заседании комитета, которое прошло 16 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Государственная программа РФ подразумевает обеспечение инфраструктурой земельных участках, предоставляемых многодетным семьям.

«Наши коллеги обращаются к заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину, чтобы правительство разработало соответствующую программу для выделения денег на создание такой инфраструктуры. У нас в области таких денег нет, а это делать надо», - подчеркнул председатель комитета Андрей Козлов.

В итоге депутаты поддержали предложение коллег из Карелии.