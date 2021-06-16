Общество

Детский омбудсмен призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет

Необходимо ограничить или полностью запретить лицам, совершившим преступление против половой неприкосновенности детей и находящимся под административным надзором, пользование интернетом, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ранее Анна Кузнецова также предлагала ввести пожизненный административный надзор за ними, не допустить возможности отбывания для них льготных форм наказания, ставить специальные штампы в паспортах граждан, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних и находящихся под административным надзором.

«Мы предлагаем также ограничить доступ к интернет-ресурсам. Просто запретить выходить в интернет, потому что многие преступления совершаются там», - сказала Кузнецова в эфире телеканала «Россия 1».