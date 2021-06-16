Общество

Глава Псковского района отчиталась перед депутатами за год

Очередная сессия Собрания депутатов Псковского района состоялась сегодня, 17 июня, на ней утвержден отчет главы района о работе за 2020 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Наталья Федорова отчиталась перед народными избранниками о проделанной работе, представила им все основные показатели административной и финансово-хозяйственной деятельности района за 2020 год, проанализировала работу администрации, бюджетных учреждений и поделилась планами по социально-экономическому развитию муниципального образования.



После основного доклада Наталья Федорова ответили на ряд поступивших вопросов, а пожелавшие выступить депутаты смогли это сделать.



По итогам голосования отчет главы района был утвержден. Проекты решений по остальным вопросам повестки дня прошедшей сессии также были одобрены.