Общество

Профильная смена «Поверь в себя - 2021» открылась в Псковской области

Четвертая профильная смена ценностно-ориентированной, реабилитационной программы «Поверь в себя - 2021» открылась в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В торжественной линейке с подъемом государственного флага, которая прошла на базе загородного учебного центра Псковского филиала академии ФСИН России, приняли участие врио начальника УМВД России по Псковской области Александр Никульников и руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев. Для гостей школьники подготовили показательные выступления - танцевальный флэшмоб и постановки на тему «Профессии будущего».

В мероприятии участвовали подростки из Пскова и районов области, большинство из них приехали в гости к полицейским не в первый раз - осенью прошлого года эти учащиеся посетили смену, прошедшую на спортивной базе «Юность» в Островском районе. «Для ребят подготовлена образовательная, досуговая и спортивная программы. Проведение слета предусматривает соблюдение действующих противоэпидемических ограничений», - отметили в пресс-службе.

Программа «Поверь в себя» - проект, реализуемый УМВД России по Псковской области при поддержке администрации региона, совместно с Советом по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования, Псковским филиалом академии ФСИН России.