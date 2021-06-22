Общество

Ситуация с коронавирусом и вакцинацией станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

Ситуация с коронавирусом и вакцинацией в Псковской области станет темой пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Каковы прогнозы развития эпидемиологической ситуации в Псковской области? Насколько опасен индийский штамм вируса? Почему в европейских странах снимают часть ограничений, а в Москве и Петербурге отмечен рост заболеваемости? Почему псковичи неохотно прививаются?

На эти и другие вопросы ответит руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Александр Нестерук.

Начало в 11.00

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: redaktor@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.