Общество

Программисты в Пскове могут зарабатывать до 3 миллионов рублей в год

Насколько выпускники псковского университета и колледжей отвечают требованиям работодателей и сколько могут зарабатывать программисты в Пскове, рассказала директор «Формоза-Софт» Ольга Горяченкова во время пресс-конференции «Востребованность ИТ-специальностей».

Ольга Горяченкова отметила, что сейчас в IТ-сфере очень высок дефицит специалистов. Работа программистов очень востребована и высоко оплачивается.

«Сегодня программист - это уже не паренек в потертых джинсах, который жмет на кнопки в бухгалтерии, чтобы у сотрудниц работал компьютер. Программисты работают архитекторами таких систем, как 112 и "Безопасный город". Они могут заниматься как банальным ремонтом железа, так и настройкой искусственного интеллекта и высокотехнологичного программного обеспечения», - объяснила директор «Формозы-Софт».

Также она отметила, что большинство выпускников предпочитают работать в режиме фриланса, а не входить в штат сотрудников.

«Я это только приветствую, потому что результат получается выдающийся только когда делаешь то, что интересно. И необязательно при этом приходить на работу ежедневно к 9 утра. Хотя, конечно, бывает необходимость собрать всю команду вместе для решения важных задач. Между тем договоры об оказании услуг программистов могут заключаться на 3 миллиона рублей в год и выше, если, например, специалист работает с нейросетями. Отношения начинают строиться в парадигме заказчик - исполнитель», - рассказала Ольга Горяченкова.

О выпускниках псковских учебных заведений работодатель отозвалась положительно и отметила, что они конкурентоспособны, из-за чего часто переезжают жить в крупные города и за границу.

«Правда, хотелось бы, чтобы у студентов уже во время обучения была возможность брать проекты на реализацию, зарабатывать своим трудом и повышать практические навыки. Все выпускники, которые приходят к нам, имеют огромный багаж теоретических знаний, в то время как мы предлагаем им практические вступительные испытания и проверяем знание языков программирования», - добавила Ольга Горяченкова.