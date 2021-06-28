Общество

Школьник пожаловался на псковский лицей за нарушения при проведении ЕГЭ

Псковский школьник пожаловался на администрацию гуманитарного лицея за нарушения при проведении ЕГЭ. Свою жалобу он разместил на сайте губернатора Псковской области.

По словам выпускника, 25 июня он сдавал ЕГЭ по информатике по адресу: Псков, улица Ленина, дом 10.

«Хочу довести до вашего сведения, что администрация данного лицея не смогла обеспечить мой компьютер работающим софтом. В результате чего у меня не было возможности сдать экзамен в нормальном режиме. В самом начале экзамена я обнаружил, что не установлено должное программное обеспечение, обратился к администрации с просьбой исправить ситуацию. Было принято решение о замене моего компьютера», - написал школьник.

Он добавил, что компьютер заменили только через 20-40 минут с момента его обращения. «И это во время проведения экзамена!» - подчеркнул пскович.

«В процессе решения теста ЕГЭ на новом компьютере у меня сломалась эта же программа Codeblocks, которую не смог починить технический специалист, в следствие чего пропала возможность выполнения задач на программирование. Хочу также довести до вашего сведения, что во время сдачи ЕГЭ возле меня сидел, пытаясь починить мой компьютер, сотрудник лицея, что запрещено правилами проведения ЕГЭ», - рассказал выпускник.

Он также заметил, что ему отказали в реализации права на апелляцию и переносе экзамена на резервный день, при этом «никаких доводов не было приведено».

Выпускник попросил губернатора посодействовать в аннулировании его результатов ЕГЭ по информатике и назначить сдачу ЕГЭ по ИКТ на другой день. «А также прошу разобраться в сложившейся ситуации и адекватно наказать виновных», - заключил он.

Ответственным за реагирование на данную жалобу назначили и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова.

«Ваше обращение принято к рассмотрению комитетом по образованию Псковской области. Ответ будет размещен на сайте», - ответил на данную жалобу Андрей Ермаков.

В гуманитарном лицее в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей от комментариев отказались.