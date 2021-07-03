Общество

В псковской инфекционке впервые понадобились дополнительные реанимационные койки

Впервые с момента запуска в Псковской областной инфекционной больнице появилась необходимость расширения реанимационного коечного фонда. Об этом в своем еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, на сегодняшний день в учреждении добавлено 16 коек.

«По стране в последние дни несколько раз обновлялись антирекорды смертности. Каждые сутки ковид забирает около 600 жизней, это в два раза превышает показатели смертности на начало месяца. Сейчас все эксперты говорят о том, что ковид никуда не исчезнет и будет наносить такие удары каждый сезон. Скорее всего, они будут еще сильнее. По крайней мере, в последнее время ситуация была только в сторону ухудшения», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что ситуация «достаточно напряженная», а переломить ее можно только одним способом — массовой вакцинацией. Он поблагодарил всех, кто уже сделал прививку.

«За прошедшую неделю нам удалось многократно нарастить темпы вакцинации. От суточных темпов в 400-450 привившихся мы перешли к результату в более чем 2000 человек в сутки. Такую динамику нужно поддерживать и дальше, пока мы не снизим до минимума число пациентов, которые переносят заболевание в тяжелых и крайне тяжелых формах», - заметил губернатор.

Михаил Ведерников также добавил, что доля привитых граждан напрямую зависит от количества спасенных жизней. По его словам, это подтверждают страны, которые уже вышли на показатель в 60 и более процентов вакцинированных.

«Например, в Канаде на 40 млн человек в сутки регистрируют около около 600 новых случаев заражения, а у нас, напомню, более 20 тысяч», - сказал Михаил Ведерников и упомянул о подобном опыте в Израиле, Исландии и Великобритании.

Кроме того, он рассказал, что в небольшом государстве Сан-Марино с населением около 34 тысячи человек все люди уже привились от коронавируса вакциной «Спутник» и «не болеет ковидом вообще».