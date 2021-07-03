Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
дело превыше всего
БОПЭТ цифры и факты
Планово и без рисков
Модно и практично
Плати за электричество онлайн И получай подарки
«Зенча» идем на завод
Профсоюзный акцент
Зеленый сигнал Не значит безопасно
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 03.07.2021 11:4513 Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области превысило 40 тысяч 05.07.2021 16:050 Виртуальный концертный зал и IT-куб планируют открыть в Великих Луках 05.07.2021 15:520 В России станет на 2056 прокурорских работников больше 05.07.2021 15:340 Пыталовский суд обязал директора организации возместить ущерб в 5 млн за вывоз леса 05.07.2021 15:070 МЧС предупреждает псковичей о наступлении аномальной жары 05.07.2021 14:472 Псковичам предложили купить истребитель пятого поколения за 2,5 млрд рублей
 
 
 
Самое популярное 28.06.2021 16:0877 Часть жителей Псковской области обязали вакцинироваться от коронавируса 03.07.2021 20:298 Псковский инфекционист рассказала, какой вакциной лучше привиться от COVID-19 30.06.2021 18:0610 Прокуратура начала проверку после обращения псковича на прямую линию с Путиным 29.06.2021 11:3714 Александр Коновалов покинул пост заместителя главы администрации Пскова 01.07.2021 15:402 Прохладную середину лета обещают в Псковском гидрометцентре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

МЧС предупреждает псковичей о наступлении аномальной жары

05.07.2021 15:07|ПсковКомментариев: 0

Аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-9 градусов выше климатической нормы ожидается в Псковской области с 7 по 11 июля. Климатическая норма июля по региону составляет от +17 до +18 °C. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Жителям Псковской области в ведомстве дали следующие рекомендации:

В помещении необходимо обеспечить проветривание – приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры.

Носить следует светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка), желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т. п.).

Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, нужно закрывать как можно больше поверхности кожи. «Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться», - пояснили в МЧС.

Передвигаться стоит не спеша, стараться чаще находиться в тени.

Не следует употреблять пиво и другие алкогольные напитки, это, по словам специалистов, приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию). В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуют употреблять большое количество жидкости, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара.

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового пребывания людей, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.

Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду. При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая ее небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая ее во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ.

«Если вы отдыхаете на пляже или просто у реки в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать +50 °C и выше. В то же время температура воды составляет +22 °C, +26 °C. Таким образом, перепад температур составляет от 25 до 30 °C. Если после длительного нахождения на берегу, вы внезапно нырнете в воду, этот перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста», - подчеркнули в ведомстве.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.

Теги: #МЧС #лето #жара
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас рост цен на продукты питания?
В опросе приняло участие 40 человек
05.07.2021, 16:050 Виртуальный концертный зал и IT-куб планируют открыть в Великих Луках 05.07.2021, 15:520 В России станет на 2056 прокурорских работников больше 05.07.2021, 15:431 Псковичи украли двух телок 05.07.2021, 15:340 Пыталовский суд обязал директора организации возместить ущерб в 5 млн за вывоз леса
05.07.2021, 15:220 Псковичам предлагают сыграть в «Живые шахматы» на свежем воздухе 05.07.2021, 15:121 Команда «Горводоканала» стала серебряным призером футбольного турнира «Вызов» 05.07.2021, 15:070 МЧС предупреждает псковичей о наступлении аномальной жары 05.07.2021, 14:472 Псковичам предложили купить истребитель пятого поколения за 2,5 млрд рублей
05.07.2021, 14:440 Дновский грибник угнал гусеничный трактор 05.07.2021, 14:410 В Псковской области прошло первое обучение наблюдателей для проведения выборов 05.07.2021, 14:350 «Постскриптум»: Об избирательном марафоне и реанимации «Деловой России». ВИДЕО 05.07.2021, 14:347 Вакцину «Спутник V» начали испытывать на подростках в Москве
05.07.2021, 14:290 ООН признала соцпрограмму МТС одной из лучших практик устойчивого развития в мире 05.07.2021, 14:131 В Стругокрасненском районе пенсионер ушел в лес 4 июля и не вернулся 05.07.2021, 14:100 В Госдуму внесли законопроект о защите водителей от необоснованных штрафов с камер 05.07.2021, 14:013 Псковский губернатор распорядился подготовить предложения по празднованию 350-летия Петра I
05.07.2021, 13:4014 Непривитые будут замаливать свой грех всю жизнь — представитель РПЦ 05.07.2021, 13:300 «Ниссан» и «Рено» столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 05.07.2021, 13:180 Следственный комитет проводит проверку по факту смертельного ДТП в Псковском районе 05.07.2021, 13:090 В Пскове наградили участников конкурса рисунков «Спасти планету можешь ты!». ФОТО
05.07.2021, 13:050 В правительстве обсуждают повышение налогов на 400 млрд рублей 05.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 05.07.2021, 12:551 Месячник «Армия против наркотиков!» провели в Псковской области 05.07.2021, 12:370 «Постскриптум»: Об избирательном марафоне и реанимации «Деловой России»
05.07.2021, 12:310 Любопытный полицейский раскрыл кражу люков в Острове 05.07.2021, 12:206 В партии «Новые Люди» рассказали, что даст их победа на выборах в областное Собрание 05.07.2021, 12:123 30-градусная жара вернется в Псковскую область 7 июля 05.07.2021, 12:000 Эстония может закрыть границу с Россией из-за ситуации с COVID-19
05.07.2021, 11:480 Наезд на лося в Гдовском районе обернулся последствиями для обеих сторон 05.07.2021, 11:420 Еще два человека умерли от COVID-19 в Псковской области 05.07.2021, 11:232 В сквере на Четырех углах умер 46-летний мужчина 05.07.2021, 11:172 Полмиллиарда рублей получит Псковская область на обеспечение дорожной деятельности
05.07.2021, 11:135 Умер кинорежиссер Владимир Меньшов 05.07.2021, 11:071 «Беседка»: Елена Лунгу о коронавирусе и вакцинации 05.07.2021, 10:552 Соколиха: Здесь будет город-парк 05.07.2021, 10:500 Более 1700 нарушений пресекли псковские госавтоинспекторы за неделю
05.07.2021, 10:454 Бывший исполнительный директор «Медиа-холдинга Псковской области» стала фигурантом уголовного дела 05.07.2021, 10:410 Жителей Сочи могут эвакуировать из-за угрозы наводнения 05.07.2021, 10:2715 Шествие с котом и подарками провели в день рождения митрополита Тихона 05.07.2021, 10:140 Несовершеннолетний пскович похитил спиртное в магазине
05.07.2021, 10:100 Военные кинологи псковской дивизии победили на конкурсе «Верный друг» 05.07.2021, 09:506 Перенесшие COVID-19 пациенты получат «таргетированные» приглашения на обследование 05.07.2021, 09:442 Псковская область заняла 61-е место в России по доходам населения 05.07.2021, 09:330 Экспедиционный полевой лагерь «Форпост» будет работать в Себежском районе в июле
05.07.2021, 09:230 Неэксплуатируемое строение горело в Пскове 05.07.2021, 09:200 В Госдуме предложили вернуться к советской системе ценообразования 05.07.2021, 09:030 Псковские футболисты в гостях победили спортивную школу «Ленинградец» 05.07.2021, 08:451 Аналитики назвали размер медианной предлагаемой зарплаты в Псковской области
05.07.2021, 08:270 Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса 05.07.2021, 08:153 30-градусная жара вернется на Северо-Запад России 05.07.2021, 08:000 В России разработали мобильные диагностические лаборатории 05.07.2021, 07:452 Глава Минпромторга поддержал обязательную вакцинацию в промышленности
05.07.2021, 07:290 Банкноту в 200 рублей снабдят антисептической защитой 05.07.2021, 07:156 Ученые не выявили негативного влияния «Спутника V» на репродуктивное здоровье 05.07.2021, 07:000 В России решили упростить продажу квартир с маткапиталом 05.07.2021, 00:080 Немецкий клуб «Шальке» решил не предлагать контракт 18-летнему футболисту из Пскова
04.07.2021, 23:446 Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть часть Печорского района 04.07.2021, 23:363 Еще 140 человек заболели коронавирусом в Псковской области 04.07.2021, 22:110 Ролик о Полистовском заповеднике получил специальный приз конкурса «Nespresso Talents 2021» 04.07.2021, 21:470 В России ужесточили ограничения, связанные с экологическими классами автомобилей
04.07.2021, 21:260 В Минздраве уровень защиты вакцины от заражения COVID-19 назвали неизвестным 04.07.2021, 21:000 В Государственной Думе предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ 04.07.2021, 20:330 Вылет самолета авиарейса Анапа — Псков задерживается ориентировочно на 3 часа 04.07.2021, 20:234 Михаил Ведерников посоветовал псковичам летать в Калининград
04.07.2021, 20:002 Moet Hennessy согласилась маркировать поставляемую в Россию продукцию как «игристое вино» 04.07.2021, 19:387 СМИ: Андрей Турчак после выборов может получить новое назначение 04.07.2021, 19:160 Женщину в полосатых брюках и желтой футболке разыскивают в Псковском районе 04.07.2021, 18:550 Великолукский драмтеатр закрыл 101-й театральный сезон
04.07.2021, 18:350 Эксперт рассказал, как мошенники получают данные карты через камеру ноутбука 04.07.2021, 18:152 В псковской инфекционке впервые понадобились дополнительные реанимационные койки 04.07.2021, 17:501 Александр Козловский: Героизм не имеет национальности 04.07.2021, 17:270 От «Новых людей» список на выборы в Госдуму возглавили Нечаев и Авксентьева
04.07.2021, 17:020 Крупный производитель шампанского Moet Hennessy останавливает отгрузки в Россию 04.07.2021, 16:400 На фестиваль «Западные ворота» будут пускать только привитых или имеющих антитела 04.07.2021, 16:192 Сбивший пенсионера пскович был пьян 04.07.2021, 16:140 На снижение выбросов в регионах России выделят 1,8 млрд рублей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.