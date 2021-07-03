Общество

МЧС предупреждает псковичей о наступлении аномальной жары

Аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-9 градусов выше климатической нормы ожидается в Псковской области с 7 по 11 июля. Климатическая норма июля по региону составляет от +17 до +18 °C. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Жителям Псковской области в ведомстве дали следующие рекомендации:

В помещении необходимо обеспечить проветривание – приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры.

Носить следует светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка), желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т. п.).

Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, нужно закрывать как можно больше поверхности кожи. «Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться», - пояснили в МЧС.

Передвигаться стоит не спеша, стараться чаще находиться в тени.

Не следует употреблять пиво и другие алкогольные напитки, это, по словам специалистов, приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию). В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуют употреблять большое количество жидкости, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара.

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового пребывания людей, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.

Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду. При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая ее небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая ее во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ.

«Если вы отдыхаете на пляже или просто у реки в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать +50 °C и выше. В то же время температура воды составляет +22 °C, +26 °C. Таким образом, перепад температур составляет от 25 до 30 °C. Если после длительного нахождения на берегу, вы внезапно нырнете в воду, этот перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста», - подчеркнули в ведомстве.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.