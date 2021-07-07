Общество

В отпуск при параде. ЛОНГРИД

Вымотавшись из-за нескончаемой рутины, больше всего хочется уйти в долгожданный отпуск. Но недостаточно просто сложить в чемодан купальники, крем для загара и тут же рвануть на море. Каждой женщине хочется быть красивой и уверенной в себе, ведь трудно наслаждаться отдыхом, зная, что не получившие вовремя заботу ноготки, волосы и кожа способны испортить самое счастливое селфи на фоне лазурного берега.

Псковская Лента Новостей поможет псковичкам подготовиться к отпуску, во время которого не возникнет сомнений в собственной неотразимости. Как сделать свои ноги ухоженными на зависть всем посетительницам пляжа? О чем следует позаботиться, чтобы волосы выглядели, как в рекламе, а также не выгорели на солнце? Как избежать появления пигментных пятен на лице и добиться равномерного загара по всему телу? Ну и, наконец, как привести себя в порядок перед отпуском, не навредив своему здоровью и сохранив красоту по возвращении в офис? На эти и другие вопросы подробно ответят псковские специалисты в нашем обзоре.