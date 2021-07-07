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Общество

Николай Козловский: Великолукская «Юнармия» набирает силу

08.07.2021 10:54|ПсковКомментариев: 0

Глава города Великие Луки Николай Козловский обсудил перспективы развития юнармейского движения на территории города с руководителем великолукского подразделения «Юнармии» Артемом Бариновым. Об этом Николай Козловский сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Артем Баринов рассказал о том, какие сейчас проекты реализуют юнармейцы. В частности, о проведении первого юнармейского бала, который прошел весной этого года. Также глава города обсудил с представителем «Юнармии» подготовку к празднованию Дня Победы в 2022 году, которую уже начали юнармейцы.

«Хочу добавить, что сегодня в нашем городе всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия" набирает силу. В его рядах уже более 150 человек, отряды есть в большинстве школ города», - написал в своих соцсетях Николай Козловский.

Теги: #юнармия #патриотизм #день Победы #глава города
Источник: Псковская Лента Новостей
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