Общество

Еще около 100 мероприятий в рамках Года науки и технологий пройдет в Псковской области

В Псковской области продолжается реализация мероприятий в рамках Года науки и технологий, который проводится в стране по указу президента России Владимира Путина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по образованию, в учреждениях образования и культуры региона уже реализовали около 100 тематических проектов и программ.

Так, состоялись дискуссионные круглые столы, научно-исследовательские семинары, интеллектуальные марафоны, выставки научной литературы, классные часы и другие форматы встреч среди школьников, учащихся средних специальных и профессиональных учреждений, а также студентов.

Ряд событий был посвятили выдающимся научным деятелям России и мира. Например, в Пыталовском филиале Островского многопрофильного колледжа в марте прошла познавательная акция ко дню рождения физика Альберта Эйнштейна «Формула гения», а в Великолукском механико-технологическом колледже в мае интересующихся точными науками собрала интеллектуальная игра-викторина «Физик, ставший химиком: Николай Николаевич Семенов».

Апрель был традиционно посвящен космической теме.

В продолжение тематической программы Года науки и технологий в регионе запланировали еще около 100 мероприятий. Часть их посвящены отдельным дисциплинам и направлениям. Так, в в Великолукском политехническом колледже в октябре пройдет неделя математики, а Псковская областная универсальная научная библиотека организует историко-географическую экскурсию по набережным рек Великой и Псковы «Две реки в жизни города».

Кроме того, в ходе научных встреч, семинаров и уроков будут затронуты темы экологии, демографии, этнокультуры, а также рассмотрены возможности развития искусственного интеллекта и различные междисциплинарные идеи.

С полным планом мероприятий можно ознакомиться здесь.