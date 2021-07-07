Общество

Участников конкурса «Семья года» в Псковской области ждут памятные подарки

Псковское областное отделение Российского детского фонда совместно с комитетом по социальной защите Псковской области поздравило семьи с Международным днем семьи, любви и верности. Для семей подготовлено поздравительное видео, а участников конкурса «Семья года» ждут памятные подарки, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Детского фонда.

С 2016 года Псковская область принимает участие во Всероссийском конкурсе «Семья года», проводимом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2021 году в номинациях конкурса «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций» приняли участие 12 семей из 10 муниципалитетов Псковской области. Среди них есть четыре семьи-победительницы: семья Лениных-Хмелевых, Псков - номинация «Семья – хранитель традиций», семья Егоровых, Дновский район – номинация «Молодая семья», семья Исправниковых, Пыталовский район - номинация «Золотая семья» и семья Евсеевых из Опочецкого района в номинации «Сельская семья».

Все семьи участницы будут награждены памятными подарками для уютных семейных чаепитий. А мамы будут награждены медалями ПРООО «Союз женщин России» за сохранение семейного очага. К сожалению, из-за введенных ограничений празднование пришлось перенести в онлайн-формат. Для семей подготовлено поздравительное видео, в котором теплые слова поздравлений произносит председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, коллектив Детского фонда и председатель ПРООО «Союз женщин России» Наталья Никифорова. Кроме этого, семьи поздравили творческие коллективы города своими танцевальными и музыкальными номерами.